McPhy: reprise du projet CEOG en Guyane

(CercleFinance.com) - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce la levée de la suspension du projet CEOG qui a été formellement notifiée par Siemens Energy.



Pour rappel, ce projet prévoit la production d'hydrogène grâce à un électrolyseur grande puissance, Augmented McLyzer 16 MW, fourni par McPhy, pour réduire l'empreinte carbone liée à l'approvisionnement en électricité de 10000 foyers en Guyane.



Cette reprise fait suite à la suspension par le client de l'exécution de sa commande, annoncée au mois d'avril. McPhy a pris des mesures afin de reprendre le projet et fournir l'intégralité de ses équipements au cours du second semestre 2024.





