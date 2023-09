Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McPhy: note ESG améliorée chez MSCI information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce l'amélioration de sa notation sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par l'agence de notation extra-financière MSCI, passant de 'A' à 'AA', sur une échelle AAA-CCC.



Cette note classe désormais le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas-carbone, parmi les 15% des sociétés les mieux notées de l'indice MSCI ACWI regroupant les sociétés d'équipement électrique.



'La récompense des efforts fournis sur les aspects environnementaux, sociétaux et de gouvernance traduit notre ambition d'être un acteur à la pointe de ces sujets dans les années à venir', commente le directeur général Jean-Baptiste Lucas.





