McPhy: mise en service d'une station sur autoroute information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce la mise en service d'une station hydrogène dotée d'une capacité de distribution jusqu'à 60 kg par jour pour charger les poids-lourds et les véhicules légers, sur l'aire de distribution autoroutière Dyneff Toulouse Sud-Sud, en Occitanie.



'De conception et de fabrication entièrement française, et bénéficiant d'un retour d'expérience de près de 10 ans, il s'agit de la première station à hydrogène installée sur autoroute en France', souligne le groupe.



Ce nouveau partenariat intervient alors que McPhy a inauguré en octobre sa nouvelle usine à Grenoble entièrement consacrée à la recherche d'innovation, à l'ingénierie et à la production de stations de recharge.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +2.91%