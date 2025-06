McPhy: liquidation judiciaire attendue le 8 juillet information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce que, lors d'une audience en date du 24 juin, le Tribunal de commerce de Belfort a examiné les offres de reprise déposées dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, le délibéré ayant été fixé au 8 juillet.



Qu'une offre de reprise soit adoptée ou non, il est anticipé que le redressement judiciaire ouvert à l'égard de McPhy sera converti en liquidation judiciaire, décision qui 'interviendra vraisemblablement concomitamment au jugement relatif aux offres de reprise'.



La société rappelle que cette liquidation judiciaire entraînera la radiation de la cotation de ses actions et, vraisemblablement, que la valeur des actions McPhy sera nulle et qu'aucun remboursement aux actionnaires ne sera réalisé.







Valeurs associées MCPHY ENERGY 0,2535 EUR Euronext Paris 0,00%