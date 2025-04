McPhy: le titre dévisse, incertitude sur l'exploitation information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - McPhy décroche lourdement en Bourse mardi matin au lendemain de la publication de résultats annuels 2024 faisant apparaître une incertitude 'significative' sur la continuité d'exploitation.



Après avoir été réservé à la baisse, le titre du fabricant d'électrolyseurs alcalins dévisse de presque 25% autour de 10h00 pour atteindre des plus bas historiques depuis son introduction en Bourse, en 2014.



Le groupe a annoncé hier soir avoir essuyé une perte opérationnelle de 58,3 millions d'euros en 2024, contre -50,2 millions d'euros en 2023, sur la base d'un chiffre d'affaires en baisse de 30% à 13,2 millions d'euros.



Affectée par des éléments non-récurrents, sa perte nette s'est, elle, creusée à 74,1 millions d'euros, contre 47,4 millions d'euros l'année précédente.



Avec une consommation nette de trésorerie qui s'est élevée à 23,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2024, la position de trésorerie du groupe atteignait 39,6 millions à la fin 2024.



Sur la base de ses prévisions actuelles de trésorerie, McPhy estime qu'il devrait disposer de la latitude financière nécessaire à la poursuite de son activité jusqu'à la fin du 1er semestre 2025.



Dans un communiqué, la société précise qu'elle n'envisage toujours pas de démarrage au premier semestre 2025 du projet Djewels, un contrat signé en juillet 2023 qui prévoit la fourniture par McPhy d'un électrolyseur de 20 mégawatts à Delfzijl (Pays-Bas).



Si le groupe recherche activement de solutions qui lui permettraient de poursuivre tout ou partie de ses activités, il évoque une incertitude significative sur la continuité d'exploitation.



Dans l'hypothèse où les solutions recherchées ne devaient pas aboutir, l'entreprise prévient qu'elle pourrait ne pas se trouver en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes.



'Notre plus grande inquiétude pour le groupe français est qu'il va lui falloir trouver des fonds au moment où il peine à signer de nouveaux contrats dans un contexte difficile pour l'hydrogène vert', préviennent ce matin les analystes de RBC.





