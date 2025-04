McPhy: le directeur général démissionne information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'électrolyseurs alcalins McPhy Energy annonce que son conseil d'administration, lors de sa réunion du 4 avril, a pris acte de la démission, pour des raisons personnelles, de Jean-Baptiste Lucas en tant que directeur général.



Un processus de recherche d'un nouveau DG est initié par le conseil, en collaboration avec le comité des nominations et des rémunérations. Jean-Baptiste Lucas exercera ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur, et au plus tard au 31 juillet prochain.





Valeurs associées MCPHY ENERGY 0,4500 EUR Euronext Paris -2,17%