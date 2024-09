Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy Energy: signe un contrat pour deux électrolyseurs information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce la signature d'un accord pour la fourniture, l'assemblage et la mise en service de deux électrolyseurs ' McLyzer 3200-30 ' ayant une capacité totale de 24 MW en Europe Centrale pour la production d'hydrogène vert. Ce contrat a été signé avec un acteur clé dans le secteur de l'énergie.



La décision finale d'investissement sur ce projet est attendue d'ici fin 2024 et la mise en service de l'équipement en 2026.



'Cette nouvelle référence représente une avancée significative pour McPhy dans la poursuite de son passage à l'échelle' indique le groupe.





Valeurs associées MCPHY ENERGY 2,05 EUR Euronext Paris 0,00%