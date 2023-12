McPhy Energy : signature d'un contrat majeur en Allemagne

(AOF) - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone, annonce la signature d'un contrat majeur avec la division HMS Oil and Gas GmbH, basée à Berlin, pour la fourniture et la mise en service de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW. Les électrolyseurs opéreront au sein de la station de compression à Radeland, dans le Brandebourg, qui est reliée à un réseau de pipeline s'étendant de la mer Baltique au sud-ouest de l'Allemagne.

Sa position stratégique fera de ce site un contributeur clé à la conversion à l'hydrogène de cet important gazoduc afin d'en faire l'un des principaux gazoducs hydrogène, dans le cadre du projet " Flow - making hydrogen happen ". C

Ce projet de grande envergure est le premier à lancer une étape stratégique pour la conversion du réseau de gaz à l'hydrogène en Europe, en utilisant les infrastructures existantes pour ouvrir rapidement des zones importantes à travers toute l'Europe pour faciliter la montée en puissance de l'hydrogène.

Le contrat est structuré en deux étapes, avec dans un premier temps, la fourniture d'un McLyzer 3200-30, d'une capacité de 16 MW, qui sera mis en service fin 2025. La deuxième étape comprend trois McLyzer 3200-30 supplémentaires qui seront mis en service en 2027. Ces électrolyseurs, d'une capacité totale de 64 MW, seront alimentés par une électricité provenant d'un parc éolien et de centrales photovoltaïques situés à proximité de la station et produiront jusqu'à 10 000 tonnes d'hydrogène bas-carbone par an. La décision finale d'investissement pour la première phase sera prise en 2024 et fin 2025 pour la seconde.

Dans le cadre de ce contrat, McPhy prévoit de débuter la fabrication du McLyzer 3200-30 dans sa nouvelle Gigafactory à Belfort avec la conception et l'ingénierie de systèmes d'électrolyse de très grande capacité. Celle-ci sera soutenue par l'usine de San Miniato en Italie pour la production de stacks. McPhy fournira également des services de maintenance à long terme.

Points clés

- Spécialiste des équipements de production et distribution pour l’hydrogène zéro-carbone, créé en 2008 ;

- Chiffre d’affaires de 13,1 M€ réalisé à 45 % dans les stations hydrogène McFilling, 39 % dans les électrolyseurs à grande capacité McLyser et 16 % dans les catalyseurs Piel ;

- Modèle d’affaires visant le rang minimal de 5 ème européen de la production et distribution d’équipements d’hydrogène vert en accompagnant les clients de l’indutrie, de la mobilité et de l’énergie dans leurs trajectoires de décarbonation ;

- Capital détenu à 14,8 % par EDF et 6 % par BPI France -actionnaires historiques-, à 4,6 % par Chart Industry et 2,3 % par Technip Energies -actionnaires stratégiques-, Luc Poyer présidant le conseil d’administration de 10 membres, Jean-Baptiste Lucas étant directeur général ;

- Position financière solide avec des capitaux propres de 205 M€ et, à fin juin, une trésorerie nette de 142 M€.

Enjeux

- Projet d’entreprise « Driving CleanEnergy Forward » d’accélération du déploiement d’écosystèmes énergétiques zéro carbone et d’équipements de grande capacité ;

- Stratégie d'innovation financée par un effort renforcé en R&D : nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations pour les projets d’envergure (électrolyseurs de 100+MW, stations de 2+ tonnes par jour de capacité de distribution) / amélioration de la consommation électrique des électrolyseurs / optimisation de la gestion des stockages de gaz ;

- Stratégie environnementale intégrée dans l’activité, avec 100 % de la fourniture d’électricité issue d’énergies renouvelables, feuille de route 2025 en cours de structuration;

- Réalisation du projet allemand Djewels, plus grand site européen d’hydrogène zéro-carbone ;

- Accord de l’Union européenne au site Gigafactory de production d’électrolyseurs à Belfort dont la décision finale d’investissement sera prise à l’automne ;

- Retombées de la hausse du carnet de commandes de 29,1 M€ à fin juin, des lourds investissements industriels, à Miniato et Grenoble, et des recrutements (doublement des effectifs entre 2020 et 2022).

Défis

- Capacité à réduire de moitié le prix de l’hydrogène vert d’ici la fin de la décennie ;

- Attente de nouveaux débouchés commerciaux des nombreux partenariats industriels –Chart Industries EDF, Enel, Hype, Plastic Omnium, Technip Energies, TSG ;

- Regain de la confiance des investisseurs après 6 exercices déficitaires dont 2021 marquée par le décalage de grands projets et un accident industriel ;

- Après une stabilité des revenus et un doublement de la perte nette au 1 er semestre, abaissement de l’objectif 2022 à une croissance modérée du chiffre d’affaires.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.