McPhy Energy : repli de 30% de son chiffre d'affaires en 2024

"Pour rappel, les contrats portant sur les projets en cours le 16 juillet 2024, date de réalisation de la cession de l'activité stations, restent sous la responsabilité de McPhy. Retraité de cet impact, le chiffre d‘affaires s'élève à 17,1 millions d'euros", souligne le spécialiste de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs.

(AOF) - Le chiffre d’affaires non audité de McPhy Energy sur l’exercice 2024 s’élève à 13,1 millions d'euros, en baisse de 30% par rapport à 2023. Ce ralentissement s’explique principalement par l’absence de prise en compte de chiffre d’affaires sur le projet Djewels au titre de l’exercice 2024, les parties poursuivant actuellement leurs discussions. Le groupe l'explique aussi par "la déduction du chiffre d’affaires d’indemnités dues au titre de la résiliation partielle d’un contrat historique de fourniture de stations de recharge dans le cadre d’un projet de mobilité".

