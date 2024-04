Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy Energy: projet de transfert de cotation information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de McPhy Energy a décidé de soumettre à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires, qui se tiendra le 30 mai 2024 l'approbation du projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth Paris.



' Ce projet de transfert permettrait à la Société d'une part, de voir ses titres admis aux négociations sur un marché de croissance des PME, aligné avec sa taille et son profil boursier actuels et d'autre part, d'alléger les obligations et contraintes auxquelles elle doit actuellement se conformer ' indique la direction.



Cette opération de transfert consiste à demander à Euronext la radiation des titres du marché Euronext Paris et leur admission concomitante aux négociations sur le système multilatéral de négociation organisé d'Euronext Growth Paris.





