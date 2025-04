McPhy Energy : ouverture d’une procédure de conciliation

information fournie par Cercle Finance • 14.04.2025 • 13:28 •

(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 9 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir indirectement 7,72% du capital et des droits de vote de cette société ... Lire la suite