McPhy Energy: objectif de CA abaissé pour 2024

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce réviser sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024, désormais attendu autour de 11 millions d'euros et non plus dans une fourchette entre 18 et 22 millions d'euros comme communiqué fin octobre.



L'équipementier pour la production d'hydrogène explique cette révision notamment par l'absence de prise en compte au titre de l'exercice 2024 du projet Djewels, les parties poursuivant actuellement leurs discussions.



McPhy justifie aussi cet abaissement par la déduction du chiffre d'affaires d'indemnités dues au titre de la résiliation partielle d'un contrat historique de fourniture de stations de recharge dans le cadre d'un projet de mobilité.





Valeurs associées MCPHY ENERGY 1,26 EUR Euronext Paris +0,16%