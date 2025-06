McPhy Energy : le Tribunal de commerce a remis son délibéré au 8 juillet

(AOF) - McPhy Energy a fait le point sur sa procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce de Belfort a examiné les offres de reprises déposées et a remis son délibéré au 8 juillet prochain. Le spécialiste des équipements de production hydrogène a toutefois rappelé qu’une offre de reprise soit adoptée ou non par le Tribunal, il est anticipé que le redressement judiciaire ouvert à son égard sera converti en liquidation judiciaire pour permettre la liquidation des actifs et activités non repris.

La décision de conversion interviendra vraisemblablement concomitamment au jugement relatif aux offres de reprise.

En outre, la liquidation judiciaire entraînera la radiation de la cotation des actions McPhy, et compte tenu du niveau anticipé de réalisation des actifs par rapport au passif social, que vraisemblablement la valeur des titres McPhy sera nulle, aucun remboursement aux actionnaires ne sera réalisé.

AOF - EN SAVOIR PLUS