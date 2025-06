McPhy Energy: la justice se prononcera le 24 juin information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - La justice française se prononcera le 24 juin sur l'avenir de McPhy Energy , un spécialiste des équipements de production d'hydrogène qui se trouve en redressement judiciaire depuis la semaine dernière.



Le Tribunal de commerce de Belfort a fixé au 13 juin la nouvelle date limite pour le dépôt des offres afin de permettre à toute personne intéressée de remettre une offre de reprise sur tout ou partie des actifs ou activités du groupe.



L'audience d'examen des offres de reprise est quant à elle prévue le 24 juin.



Suite à la conciliation qui avait été ouverte au mois d'avril et à l'appel d'offres initial, McPhy avait reçu une offre de reprise partielle déposée par un acteur industriel européen.



Dans un communiqué, la société souligne qu'en l'absence d'offre ou en cas de mise en oeuvre d'un plan de cession portant sur la reprise des actifs ou activités par un ou plusieurs repreneurs, une procédure de liquidation judiciaire sera ouverte à son encontre.



Cette liquidation entraînera, à terme, la radiation de la cotation de ses actions, étant entendu que leur valeur résiduelle sera vraisemblablement nulle, compte tenu de l'endettement de l'entreprise.



En parallèle, l'ouverture d'une procédure de prévention ou de règlement des difficultés concernant les filiales de McPhy a également été initiée en Allemagne et en Italie, là encore avec des marques d'intérêt pour une partie des actifs de ces deux entités.



McPhy informe par ailleurs qu'au vu des circonstances actuelles, il a été décidé de reporter son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui était initialement prévue le 17 juin.



A la Bourse de Paris, l'action McPhy progressait de presque 3% après ces annonces, mais affiche encore un spectaculaire plongeon de 92% depuis le début de l'année.





