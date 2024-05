Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McPhy: en forte hausse grâce à un contrat à Rouen information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - McPhy Energy s'affiche mardi parmi les plus fortes hausses du marché parisien, après avoir annoncé l'obtention d'un contrat pour la fourniture d'un électrolyseur.



Peu avant 10h30, l'action McPhy grimpe de plus de 7%, faisant ressortir une capitalisation boursière de l'ordre de 92 millions d'euros.



Dans un communiqué, le spécialiste des équipements de production d'hydrogène indique avoir été sélectionné par le groupe Valorem, un pionnier des énergies vertes en France, dans le cadre d'un projet mené à Rouen.



McPhy va être chargé de fournir un électrolyseur d'une puissance de 1 MW, ainsi qu'une station de distribution, destinés à alimenter les véhicules de transports en commun de la métropole rouennaise.



Le projet, qui s'accompagne d'un contrat de maintenance et de support technique d'une durée de huit ans, doit aussi permettre d'approvisionner en hydrogène renouvelable les industriels locaux.



La mise en service de l'ensemble des équipements est prévue en janvier 2026.



L'annonce de cet accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, constitue une bonne nouvelle pour le groupe, au moment où les analystes s'inquiétaient du manque de signature de contrats.



L'action McPhy accuse un repli de l'ordre de 6% depuis le début de l'année.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +8.53%