McPhy en croissance de 35% des revenus semestriels, "un niveau d’activité encore insuffisant"

(AOF) - McPhy affiche une progression de 35% du chiffre d’affaires à 9,5 millions d'euros au premier semestre, portée par la croissance de l’activité électrolyseurs (+120%), "malgré un marché qui reste loin des niveaux attendus". La société spécialiste de la fabrication d'électrolyseurs annonce un Ebitda négatif de 24,7 millions d'euros "reflétant l’exécution difficile des projets historiques et un niveau d’activité encore insuffisant". Il était négatif à hauteur de 21,6 millions d'euros, un an auparavant. McPhy estime son chiffre d’affaires annuel 2024 entre 18 et 22 millions d'euros.

"À moyen terme, fort d'un dispositif industriel désormais complété", McPhy va "intensifier sa conquête commerciale en priorisant notamment le secteur de l'industrie où la matérialisation du potentiel de l'hydrogène est attendu le plus rapidement".

