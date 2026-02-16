 Aller au contenu principal
McKinsey cède sa gestion d’actifs à Neuberger Berman
information fournie par Agefi Asset Management 16/02/2026 à 08:15

La société de conseil McKinsey & Company et Neuberger Berman Group LLC ont annoncé la signature d’un accord prévoyant l’intégration de MIO Partners au sein de Neuberger Berman.

MIO est la société de gestion d’investissements et de patrimoine, dédiée aux associés, employés et anciens de McKinsey, qui gère 26 milliards de dollars (21,8 milliards d’euros) d’actifs, dont environ 20 milliards de dollars investis dans des stratégies alternatives.

Dans le cadre de la transaction, encore soumise à l’approbation des autorités réglementaires, les équipes d’investissement de MIO qui gèrent les stratégies d’investissement alternatives, et son activité de conseil financier, rejoindront Neuberger Berman.

Un portefeuille dominé par les stratégies alternatives

L’essentiel des 20 milliards de dollars d’actifs concernés est investi dans des stratégies alternatives , notamment une stratégie phare de special situations , qui est une allocation multi-actifs, dans l’objectif de surperformer les indices de référence. Les actifs totaux de MIO comprennent également près de 6 milliards de dollars investis dans des fonds indiciels passifs.

Neuberger Berman , qui gère 563 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale, pourrait à terme envisager d’ouvrir certaines stratégies historiques de MIO à de nouveaux clients, a déclaré George Walker, directeur général de Neuberger Berman, laissant entrevoir un potentiel d’élargissement commercial.

Par ailleurs, sous la direction de Neuberger Berman, MIO pourrait élargir progressivement son univers d’investissement, notamment en augmentant son exposition aux actifs privés. « Dans un premier temps, nous pensons pouvoir mettre à la disposition des associés de McKinsey l’ensemble de nos capacités sur les marchés privés, y compris dans des domaines que MIO n’a pas historiquement pu explorer », a précisé George Walker.

Un recentrage stratégique assumé

À travers cette cession, McKinsey opère un recentrage clair sur son cœur d’activité , tout en confiant MIO à un acteur dont la gestion d’actifs constitue la compétence centrale.

Pour Neuberger Berman, l’opération renforce son positionnement sur les stratégies alternatives et lui ouvre un accès privilégié à une base de clients sophistiqués, au croisement de la gestion de fortune et de l’investissement institutionnel.

Vincent Barret

