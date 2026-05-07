McKesson prévoit pour 2027 un bénéfice légèrement supérieur aux estimations grâce à la bonne tenue de son activité de distribution pharmaceutique

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McKesson MCK.N a annoncé jeudi des prévisions de bénéfices pour 2027 légèrement supérieures aux attentes de Wall Street, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du premier trimestre, le distributeur américain de médicaments misant sur la vigueur de ses activités dans les domaines de l'oncologie et des médicaments spécialisés.

McKesson et ses concurrents, notamment Cardinal Health

CAH.N et Cencora COR.N , tirent parti de la forte hausse de la demande de médicaments spécialisés coûteux utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, ce qui leur permet de dégager des marges élevées.

Sur une base ajustée, la société prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2027 compris entre 43,80 et 44,60 dollars, avec une valeur médiane de 44,20 dollars, légèrement supérieure à l'estimation des analystes de 44,10 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de J.P. Morgan ont qualifié les prévisions de McKesson pour l'exercice 2027 de “meilleures que prévu”, soulignant que malgré un ralentissement des tendances de distribution aux États-Unis chez ses concurrents Cardinal Health et Cencora au cours du trimestre, les perspectives semblent raisonnables et conformes aux prévisions de croissance à long terme de la société.

La société basée au Texas a annoncé un chiffre d'affaires de 96,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des prévisions de 101,35 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, le plus grand distributeur pharmaceutique des États-Unis a réalisé un bénéfice de 11,69 dollars par action pour le trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 11,59 dollars.

La division pharmaceutique américaine de McKesson, son segment le plus important en termes de chiffre d'affaires, a enregistré un chiffre d'affaires de 79,1 milliards de dollars, soit une hausse de 3%, tirée par des volumes plus élevés de produits spécialisés.