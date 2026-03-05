 Aller au contenu principal
McKesson nomme Cheung, de Sysco, directeur financier, alors que Vitalone prend sa retraite
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 5 et 6, graphique) par Sahil Pandey et Sriparna Roy

Le distributeur américain de médicaments McKesson MCK.N a annoncé jeudi que Britt Vitalone, directeur financier de longue date, prendrait sa retraite et serait remplacé par son homologue du distributeur alimentaire Sysco

SYY.N Kenny Cheung.

Vitalone, qui a travaillé pour la société pendant 20 ans, dont plus de huit ans en tant que directeur financier, restera en tant que conseiller stratégique pour soutenir la transition et la séparation prévue de l'activité médico-chirurgicale.

"L'annonce d'aujourd'hui ressemble un peu à la fin d'une époque", a déclaré Elizabeth Anderson, une analyste chez Evercore ISI, ajoutant que M. Vitalone a contribué à guider McKesson à travers les perturbations du COVID-19 et les résolutions du litige sur les opioïdes.

Les actions du plus grand distributeur pharmaceutique américain étaient en baisse de 5 % dans les échanges de la matinée. L'action avait été multipliée par six pendant le mandat de M. Vitalone.

"Tout changement surprise, pour une société qui a surperformé sur plusieurs années, peut causer quelques questions à court terme, mais la force du portefeuille et un banc d'exploitation profond permettent une transition sur des bases solides", a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

M. Cheung, qui a rejoint Sysco en tant que directeur financier en 2023, "s'adaptera bien culturellement" à McKesson, a déclaré Elizabeth Anderson, ajoutant qu'il a aidé l'entreprise à exécuter de manière plus cohérente après une période de mauvaise exécution.

Il était auparavant directeur financier de la société de location de voitures Hertz HTZ.O . M. Cheung entrera en fonction chez McKesson le 29 mai.

De son côté, Sysco a déclaré que M. Cheung resterait dans l'entreprise jusqu'au 17 avril.

Les changements au sein de la direction générale interviennent alors que McKesson mise sur l'oncologie et les activités de distribution de médicaments spécialisés pour alimenter sa croissance.

