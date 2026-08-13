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McGraw Hill en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de l'éditeur américain McGraw Hill MH.N progresse de 3,8 % à 12,06 dollars en pré-ouverture ** La société annonce un chiffre d'affaires de 549,90 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 532,04 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 30 cents par action, contre des estimations de 48 cents

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, comprises entre 2,12 milliards et 2,18 milliards de dollars; les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 2,15 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action MH affichait une baisse de 29,7 % depuis le début de l'année

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