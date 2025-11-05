McDonald's vacille après que la chaîne de hamburgers a raté son estimation de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de McDonald's MCD.N sont en dents de scie dans les échanges volatils de pré-ouverture après l'annonce des résultats du troisième trimestre

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 7,08 milliards de dollars, manquant l'estimation des analystes de 7,10 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre s'élève à 3,22 dollars par action, contre 3,33 dollars estimés par les analystes

** Dépasse les estimations du troisième trimestre pour les ventes comparables au niveau mondial

** Croissance des ventes mondiales à magasins comparables de 3,6 % par rapport à l'estimation des analystes de 3,55 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~3,2 % depuis le début de l'année