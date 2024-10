McDonald's : ses ventes à l'international en déclin

(AOF) - McDonald's, dont le titre recule de 1% en avant-Bourse, a affiché une baisse plus forte que prévu de ses ventes mondiales au troisième trimestre. Elles sont ressorties en repli de 1,5%, la plus forte baisse en quatre ans, là où le consensus visait une baisse de 0,72%. Les ventes sur les marchés internationaux ont reculé de 2,1 % en raison de la faiblesse des ventes en France et en Grande-Bretagne, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 1,21 %.

Le chiffre d'affaires en données comparables aux Etats-Unis, qui représentent plus de 40% de ses revenus, a augmenté de 0,3% sur la période.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 3% à 6,87 milliards de dollars, contre un consensus de 6,82 milliards de dollars.

Le bénéfice net au troisième trimestre a reculé de 3%, à 2,25 milliards de dollars, soit 3,13 dollars par action, contre 2,32 milliards de dollars, soit 3,17 dollars par action, un an plus tôt. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action ressort à 3,23 dollars, dépassant légèrement le consensus, qui était de 3,21 dollars.

