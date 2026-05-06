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McDonald's recule avant la publication de ses résultats, misant sur la croissance à l'international et ses projets de renouvellement de menu
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action McDonald's MCD.N recule de 0,4 % à 284 dollars à la veille de la publication de ses résultats trimestriels prévue jeudi, les analystes s'attendant à une forte croissance des ventes sur les marchés internationaux

** La chaîne de hamburgers cherche à attirer davantage de clients soucieux de leur budget. Elle a lancé un menu « McValue » proposé à moins de 3 dollars pour un repas et 4 dollars pour une option petit-déjeuner

** Le chiffre d'affaires de MCD devrait augmenter d'environ 9 % pour atteindre 6,5 milliards de dollars, grâce à la croissance des restaurants franchisés et gérés par la société, en particulier dans les pays hors des États-Unis

** Le BPA ajusté devrait augmenter d'environ 3 % pour atteindre 2,74 dollars, contre 2,67 dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté de MCD ont atteint ou dépassé les attentes des analystes à cinq reprises au cours des huit derniers trimestres

** 38 analystes couvrent MCD, lui attribuant une note moyenne de « ACHETER » et un objectif de cours médian de 355 $, selon les données de LSEG

** MCD affiche une baisse de 7 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 3,7 % pour l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD

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