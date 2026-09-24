McDonald's rebondit au lendemain de lourdes pertes

McDonald's s'inscrit en hausse jeudi en début de séance, porté par quelques rachats à bon compte après la déception d'hier, liée à la présentation d'un plan stratégique qui avait ramené le titre à des plus bas de quatre ans.

Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action gagne 1,2% à 241 dollars, ce qui lui permet de figurer parmi les plus fortes progressions de l'indice Dow Jones.

Le titre avait chuté de 4,8% mercredi, les investisseurs ayant affiché leur déception suite à la présentation de sa nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030, baptisée "Next", visant à améliorer sa rentabilité.

La réaction négative du marché semble s'expliquer en premier lieu par des perspectives de ventes à court terme jugées plutôt frileuses.

Lors de la journée d'investisseurs, organisée à Chicago, le géant de la restauration rapide a prévenu que les ventes à périmètre constant aux Etats-Unis sur le 3e trimestre devraient s'inscrire en territoire légèrement négatif, là où le consensus anticipait une timide progression, dans un environnement compliqué, marqué par l'inflation et la prudence des consommateurs.

A cette faiblesse opérationnelle s'ajoute une trajectoire d'expansion du réseau jugée décevante : les analystes de RBC et BofA soulignent que les objectifs de croissance du parc de restaurants d'ici 2030, vus entre 3% et 3,5% par an, accusent un retard d'environ 100 points de base par rapport aux attentes du marché.

Au-delà des volumes, c'est surtout la facture du plan stratégique qui semble le plus préoccuper le marché.

Pour soutenir son réseau de franchisés, McDonald's a prévu d'injecter 8,5 milliards de dollars d'investissements d'ici 2036, soit 800 000 dollars de dépenses additionnelles pour chaque restaurant américain, un effort financier colossal qui devrait peser sur son flux de trésorerie disponible (FCF) au cours des années qui viennent.

Un point d'entrée qui commence à devenir attractif

En dépit de ces inquiétudes, une bonne partie de la communauté financière préfère toutefois insister sur le potentiel de création de valeur à moyen terme de l'entreprise.

Plusieurs analystes, à l'image d'UBS ou de DZ Bank, jugent la réaction d'hier excessive et considèrent le niveau de valorisation actuel (autour de 17 fois les bénéfices attendus pour 2027) comme un point d'entrée attractif.

L'optimisme des acheteurs s'appuie par ailleurs sur la promesse d'une hausse significative de la rentabilité opérationnelle à l'horizon 2030.

McDonald's a indiqué hier qu'il visait une marge opérationnelle située entre 50% et 55% d'ici 2030, un niveau record soutenu par la baisse continue des frais généraux et la poursuite du passage à un modèle quasi intégralement franchisé, à hauteur de 98% de ses restaurants d'ici fin 2028.

Les professionnels estiment que la modernisation des outils de travail (zones de préparation dédiées aux boissons, organisation optimisée des drives, lignes d'assemblage modernisées) devrait avoir pour effet une amélioration de la marge des restaurants, tout en apportant un gain de chiffre d'affaires susceptible de compenser l'effort d'investissement consenti pour le réseau.

Enfin, les observateurs rappellent le profil hautement défensif du géant de la restauration rapide durant les périodes économiques incertaines.

Si le marché attend des preuves concrètes quant à l'adhésion des franchisés et au retour des volumes, la solidité du modèle d'affaires et la régularité des retours aux actionnaires (via un taux de distribution des dividendes maintenu entre 50% et 60%) offrent quelques arguments en faveur de la chasse aux bonnes affaires constatée ce jeudi.