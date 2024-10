McDonald's : problème sanitaire aux Etats-Unis

AOF - EN SAVOIR PLUS

"En conséquence, et conformément à nos protocoles de sécurité, tous les restaurants locaux ont reçu l'instruction de retirer ce produit de leur approvisionnement et nous avons interrompu la distribution de tous les oignons émincés dans la zone concernée".

(AOF) - McDonald's est attendu en nette baisse à Wall Street alors que 10 personnes ont été hospitalisées et une personne est décédée en raison d'une infection liée à la bactérie Escherichia coli à la suite de la consommation de hamburgers du groupe. "Les premières conclusions de l'enquête indiquent qu'un sous-ensemble de maladies pourrait être lié aux oignons émincés utilisés dans le Quarter Pounder et provenant d'un seul fournisseur qui dessert trois centres de distribution", a indiqué le roi du fast food.

