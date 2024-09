Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: le dividende trimestriel va augmenter de 6% information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé mercredi soir qu'il allait augmenter son dividende trimestriel de 6% pour le porter à 1,77 dollar, soit l'équivalent d'un dividende annuel à 7,08 dollars à payer en numéraire.



Le groupe de restauration rapide précise que ce coupon, qui sera versé le 16 décembre aux actionnaires enregistrés en date du 2 décembre, reflète la confiance dans son plan stratégique 'Accelerating the Arches' et dans sa capacité à générer une croissance rentable sur le long terme.



McDonald's souligne que depuis l'instauration d'un premier paiement en 1976, il n'a cessé d'accroître le montant de son dividende au cours des 48 dernières années.



S'il manifeste l'intention d'investir dans les opportunités lui permettant de faire croître son activité et de soutenir sa rentabilité, le groupe américain affiche aussi l'ambition de redistribuer son flux de trésorerie à ses actionnaires, non seulement sous forme de dividendes mais aussi via des rachats d'actions.



Le titre McDonald's était attendu sans grand changement (+0,1%) jeudi matin à la Bourse de New York en dépit de ces annonces.





