McDonald's: lancement de l'offre à petits prix 'McValue' information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 15:54









(CercleFinance.com) - McDonald's a officialisé mardi le lancement aux Etats-Unis de son offre à petits prix très attendue, baptisée 'McValue', afin de relancer des ventes en perte de vitesse du fait de la récente flambée de l'inflation.



Le géant américain de la restauration rapide, qui propose depuis l'an dernier un menu à cinq dollars, compte dorénavant proposer un second hamburger à un dollar (double cheeseburger, McChicken,...) pour un premier produit acheté.



L'application McValue doit par ailleurs permettre de bénéficier d'une frite moyenne à un dollar tous les vendredis, avec un sandwich McCrispy offert à ses nouveaux utilisateurs.



Le groupe de Chicago, qui a choisi l'acteur et ancien catcheur John Cena pour faire la promotion de cette nouvelle campagne, compte par ailleurs s'associer à 16 marques comme YouTube, American Airlines ou Tinder, afin de proposer d'autres offres promotionnelles.



Ce lancement intervient alors que McDonald's a vu la croissance de ses ventes ralentir récemment, la persistances des tensions inflationnistes ayant dissuadé les consommateurs de s'arrêter dans ses restaurants.



Sur le troisième trimestre, ses ventes comparables aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 0,3%, à comparer avec une hausse de plus de 8% enregistrée au troisième trimestre 2023.



Suite à ces annonces, l'action McDonald's progressait de 0,7%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,4% pour l'indice Dow Jones.





