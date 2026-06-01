McDonald's lance un nouveau plan mondial pour stimuler sa croissance

McDonald's a dévoilé une nouvelle stratégie baptisée "McDonald's > NEXT" afin de renforcer sa position de leader dans un environnement marqué par une concurrence accrue et des consommateurs plus attentifs à leurs dépenses. Présenté lors de la convention mondiale des franchisés à Las Vegas, ce plan succède à "Accelerating the Arches", lancé en 2020. Il s'articule autour de quatre axes : la modernisation des restaurants, l'amélioration de la qualité des produits, une innovation davantage centrée sur les attentes des clients et un renforcement du service.

Le groupe entend notamment accélérer le développement de son offre dans les catégories jugées les plus porteuses, comme le poulet, le boeuf et les boissons. McDonald's met en avant la progression continue de la consommation de poulet aux États-Unis et souhaite renforcer des gammes stratégiques comme McCrispy. L'enseigne veut également multiplier les lancements inspirés des préférences des consommateurs, à l'image du milk-shake Grimace ou des opérations promotionnelles liées à des événements culturels.

La stratégie prévoit aussi une modernisation des restaurants et des outils opérationnels afin d'améliorer l'efficacité des équipes. McDonald's teste notamment un système automatisé de prise de commande appelé ARCHY dans plusieurs établissements américains. Malgré une concurrence renforcée de chaînes spécialisées, le groupe a enregistré quatre trimestres consécutifs de croissance de ses ventes comparables et présentera davantage de détails financiers sur ce plan lors de sa journée investisseurs prévue en septembre.