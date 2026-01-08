McDonald's en hausse après le relèvement des prévisions de Truist

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N augmentent de 1,23% à 307,88 dollars

** Truist Securities relève son estimation sur MCD à 356$ contre 350$, soit une hausse de 17% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage cite la confiance dans les moteurs de ventes d'auto-assistance et de meilleures perspectives de ventes à court terme

** Les bénéfices croissants du trafic du menu Extra Value, l'innovation potentielle autour du poulet et un éventuel déploiement national de la plateforme de boissons après des tests régionaux réussis représentent les principaux moteurs spécifiques à l'entreprise, selon la société de courtage

** 20 des 39 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 17 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 342,50 $

** En incluant les mouvements de la séance, MCD a progressé de 7,3 % au cours des 12 derniers mois