McDonald's en hausse après des ventes trimestrielles supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N ont augmenté de 2 % à 330 $ après la clôture ** La société dépasse les estimations des ventes trimestrielles comparables au niveau mondial grâce aux offres de repas et aux promotions agressives qui ont attiré les clients américains dont le budget est limité, tandis que la demande s'est maintenue en Australie et en Grande-Bretagne

** Les ventes mondiales à magasins comparables du quatrième trimestre ont augmenté de 5,7 %, dépassant les estimations moyennes d'une hausse de 3,7 % - données compilées par LSEG

** Les ventes comparables du 4ème trimestre sur le plus grand marché de McDonald's, les Etats-Unis, ont augmenté de 6,8%, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 4,9%

** Le bénéfice net ajusté du 4ème trimestre s'élève à 2,23 milliards de dollars, soit 3,12 dollars par action, contre 2,04 milliards de dollars, soit 2,83 dollars par action, il y a un an

** L'action a augmenté de 5 % en 2025

