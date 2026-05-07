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McDonald's en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action McDonald's MCD.N progresse d'environ 4% à 295,08 $ en pré-ouverture

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 6,52 milliards de dollars, dépassant les estimations de 6,47 milliards de dollars - données LSEG

** Le bénéfice par action ajusté s'établit à 2,83 $, contre 2,74 $ attendus par les analystes

** Cependant, la société n'atteint pas les estimations de ventes , pénalisée par une faible fréquentation dans un contexte de hausse des coûts du carburant et des produits alimentaires

** Annonce une croissance trimestrielle des ventes à magasins comparables aux États-Unis de 3,9% contre des prévisions de 4,2%

** À la clôture d'hier, MCD affichait une baisse de 7% depuis le début de l'année

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MCDONALD'S
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