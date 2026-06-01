McDonald's dévoile une nouvelle stratégie d'entreprise visant à rendre ses restaurants “plus faciles à gérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

MCD.N McDonald’s s’apprête à annoncer une nouvelle stratégie d’entreprise lors d’un rassemblement mondial réunissant ses franchisés et ses fournisseurs à Las Vegas, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi.

Cette stratégie, que le géant du hamburger a baptisée “McDonald’s>NEXT”, met l’accent sur l’automatisation, l’amélioration des normes d’accueil, le recours aux réseaux sociaux pour le marketing et l’amélioration du goût de ses sandwichs et de ses frites.

McDonald’s, la plus grande chaîne de restauration rapide au monde en termes de chiffre d’affaires, a indiqué que les détails, y compris les chiffres financiers, seraient dévoilés lors d’un événement destiné aux investisseurs en septembre.

L'annonce de cette stratégie globale intervient alors que McDonald's tente de fidéliser les consommateurs à faibles revenus qui ont réduit leurs visites au restaurant après des années de hausse des prix. L'entreprise a misé sur des menus à prix avantageux, des offres de fidélité et des produits en édition limitée pour attirer la clientèle.

La part des clients américains estimant que la chaîne offre un bon rapport qualité-prix est passée de 55 % à environ 40 % entre 2020 et 2024, et s'est largement maintenue à ce niveau depuis, selon des enquêtes d'UBS Evidence Labs communiquées à Reuters le mois dernier.

“Même si la perception de notre rapport qualité-prix s'est redressée sur la plupart des marchés, cela nous rappelle que nous devons mériter, et mériter à nouveau, chaque visite”, a déclaré le directeur général Chris Kempczinski dans une note interne à l'ensemble de l'entreprise communiquée à Reuters.

Avec cette nouvelle stratégie, l’entreprise vise à rendre ses restaurants “plus faciles à gérer et plus agréables à fréquenter”, a déclaré Jill McDonald, directrice de l’expérience client chez McDonald’s, dans un communiqué.

La précédente stratégie d’entreprise de McDonald’s, annoncée en 2020, s’intitulait “Accelerating the Arches” et se concentrait en partie sur les ventes en ligne et le renforcement du marketing.