McDonald's : des ventes trimestrielles en-dessous des attentes

(AOF) - McDonald's a fait état lundi d'une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles aux États-Unis, la plus forte depuis près de cinq ans. Le bénéfice ajusté par action s'établit à 2,83 dollars, ressortant conforme aux attentes du marché. Les ventes au quatrième trimestre de 6,39 milliards de dollars ont reculé de 1,4% en comparable aux États-Unis, le plus grand marché de la firme, là où les analystes tablaient sur une baisse de 0,4%. La demande a été affectée par une brève épidémie d'E.coli, tandis que les clients sont restés attentifs à leurs dépenses.

Les ventes mondiales à magasins comparables de la chaîne de fast food ont augmenté de 0,4 % au cours du trimestre se terminant le 31 décembre, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 0,63 %.

McDonald's s'attend à ce que la marge d'exploitation de 2025 se situe dans la fourchette moyenne à élevée de 40 %, contre 45,2 % pour 2024.

