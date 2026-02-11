 Aller au contenu principal
McDonald's dépasse les prévisions grâce à une stratégie de prix efficace
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 22:23

McDonald's a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, soutenus par une stratégie axée sur la valeur perçue et les promotions, qui a permis de stimuler la fréquentation malgré un contexte de consommation prudente. Le bénéfice net a atteint 2,16 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, contre 2,02 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 3,12 dollars par action, dépassant les 3,05 dollars anticipés par LSEG. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 7 milliards de dollars, contre 6,84 milliards attendus.

Les ventes à périmètre comparable ont crû de 5,7%, au-dessus des 3,9% attendus selon StreetAccount. Aux États-Unis, elles ont bondi de 6,8%, après une baisse de 1,4% un an plus tôt, liée à une épidémie d'E. coli. McDonald's attribue cette dynamique au succès de campagnes comme le menu "Grinch" et l'opération Monopoly, ainsi qu'au relancement des menus Extra Value Meals offrant une remise d'environ 15%. Le directeur général, Chris Kempczinski, a souligné l'importance de l'écoute client pour renforcer l'image de la marque en matière d'accessibilité.

À l'international, la quasi-totalité des marchés a enregistré une croissance. La division des marchés exploités directement, comprenant l'Allemagne et l'Australie, a affiché une hausse de 5,2% des ventes comparables, tandis que les marchés sous licence ont progressé de 4,5%. Bien que considéré comme un indicateur de la consommation globale, McDonald's reste prudent face à la pression sur les ménages modestes. Sur un an, le titre n'a progressé que de 4%, freiné par des craintes sur la demande et l'impact potentiel des traitements amaigrissants de type GLP-1.

