McDonald's dépasse les estimations de ventes mondiales trimestrielles, les paris sur la valeur s'avérant payants

Les ventes mondiales à magasins comparables du quatrième trimestre augmentent de 5,7 %, dépassant les estimations de 3,7 %

Le chiffre d'affaires augmente de 10 % pour atteindre 7,01 milliards de dollars

Les promotions de valeur de McDonald's attirent les consommateurs américains soucieux de leur budget

McDonald's a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour ses ventes mondiales comparables et son bénéfice du quatrième trimestre, grâce à des offres de repas et à de fortes promotions marketing qui ont attiré des clients américains soucieux de leur budget et à une demande qui s'est maintenue en Australie et en Grande-Bretagne.

Les ventes mondiales à magasins comparables de la plus grande chaîne américaine de hamburgers MCD.N ont augmenté de 5,7 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui tablait sur une hausse de 3,7 %, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges après la cloche.

McDonald's a enregistré une hausse de ses ventes alors que de nombreux restaurateurs luttent pour conserver leur clientèle, les consommateurs s'étant serré la ceinture.

Les options les moins chères ont mieux résisté que les autres. Les ventes à magasins comparables de Taco Bell ont augmenté de 7 % au cours du dernier trimestre et celles de KFC de 3 %, a déclaré la semaine dernière la société mère Yum Brands

YUM.N à l'adresse . Pendant ce temps, les ventes de Chipotle MexicanGrill CMG.N , dont les prix sont plus élevés, ont baissé de 1,7 %, a rapporté la société plus tôt en février.

McDonald's, qui exploite plus de 43 400 restaurants dans le monde à la fin de 2024, a gagné 3,12 $ par action sur une base ajustée, en hausse de 10,2 % par rapport aux 2,83 $ affichés l'année dernière. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,05 dollars par action.

En octobre, McDonald's a rétabli son lien avec le Monopoly après près d'une décennie, suivi d'une série d'offres de valeur en novembre, dont un petit-déjeuner à 5 $ et des options de repas à 8 $ pour le déjeuner et le dîner. En décembre, la société a ajouté un repas sur le thème du Grinch pour une durée limitée.

"Le leadership de McDonald's en matière de valeur fonctionne", a déclaré le directeur général Chris Kempczinski dans un communiqué mercredi.

L'augmentation plus rapide des prix dans les restaurants que dans les épiceries au cours des derniers mois, due en grande partie à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des services publics, a également contraint les clients, en particulier ceux des ménages à faible revenu, à réduire leurs sorties au restaurant, ce qui a intensifié la concurrence entre les chaînes de restauration rapide.

"Il s'agit d'un environnement où il faut faire avec", a déclaré M. Kempczinski en novembre, soulignant que les consommateurs américains sont confrontés à une augmentation des coûts de location, de garde d'enfants et d'épicerie.

Les ventes comparables aux États-Unis, le plus grand marché de McDonald's, ont augmenté de 6,8 % entre octobre et décembre, marquant son troisième trimestre consécutif de croissance, par rapport à une baisse de 1,4 % l'année précédente, lorsqu'une épidémie d'E. coli avait fait chuter la demande. Les analystes tablaient sur une hausse de 4,9 %.

Les ventes de son segment commercial, dans lequel les restaurants sont exploités par des partenaires locaux, ont bondi de 4,5 %, grâce au Japon, tandis que les ventes sur les marchés internationaux ont augmenté de 5,2 %, grâce à la demande en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Australie.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 10 % pour atteindre 7,01 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a progressé de 7 % pour s'établir à 2,16 milliards de dollars.

LE PARI DES BOISSONS S'ACCROÎT

McDonald's s'engage également plus avant dans le segment des boissons, qui connaît une croissance rapide et dont les dirigeants ont déclaré qu'il était plus rentable et qu'il pouvait générer des visites. À la fin de l'année dernière, la chaîne de hamburgers a testé une gamme de boissons plus large dans 500 restaurants du Wisconsin, du Colorado et des marchés voisins, proposant des cafés froids, des sodas artisanaux et des boissons énergisantes populaires auprès des jeunes consommateurs.

Les dirigeants devraient présenter les résultats du projet pilote lors de la conférence téléphonique sur les résultats qui aura lieu plus tard dans la soirée.

Les analystes de BTIG ont déclaré qu'un lancement national complet attendu pourrait fournir une augmentation significative des ventes à magasins comparables et du trafic, donnant à McDonald's un autre levier pour stimuler les visites au-delà de ses promotions de valeur.