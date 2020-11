Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's bat le consensus au troisième trimestre, soutenu par les drive-ins Reuters • 09/11/2020 à 14:13









MCDONALD'S BAT LE CONSENSUS AU TROISIÈME TRIMESTRE, SOUTENU PAR LES DRIVE-INS par Uday Sampath Kumar (Reuters) - McDonald's a annoncé lundi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre, soutenu en pleine pandémie par le succès des services de livraison à domicile et des ventes à emporter aux États-Unis. Si près de 95% des 14.000 restaurants américains McDonald's disposent d'un service de vente à emporter en voiture, le mois de septembre a également été marqué par le menu signé par le rappeur Travis Scott, dont la collaboration avec le géant américain de la restauration a provoqué une rupture d'approvisionnement. McDonald's a toutefois précisé qu'il était soumis à des pressions sur les marchés français, allemand et britannique, confrontés à la résurgence des cas de contamination. Le chiffre d'affaires total du numéro un mondial de la restauration rapide a baissé d'environ 2% à 5,42 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros) sur la période, contre une chute de plus de 30% enregistrée au deuxième trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,40 milliards de dollars (4,54 milliards d'euros), selon les données IBES de Refinitiv. McDonald's a vu son bénéfice net augmenter de 10% à 1,76 milliard de dollars (1,48 milliard d'euros), grâce à une plus-value dégagée sur la cession d'une partie de sa participation dans sa filiale japonaise. (Uday Sampath ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE 0.00%