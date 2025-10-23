McDonald's augmente le montant de son dividende trimestriel de 5%
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 12:16
Dans un communiqué, le géant américain de la restauration rapide explique que cet accroissement reflète sa confiance dans le plan stratégique 'Accelerating the Arches' et dans sa capacité à générer une croissance durable sur le long terme.
Le groupe basé à Chicago rappelle qu'il a systématiquement augmenté son dividende annuel depuis le premier paiement de son coupon, en 1976.
Le numéro un du fast-food, qui compte plus de 44.000 restaurants dans une centaine de pays, dont 95% sont exploités par des franchisés, compte publier ses résultats de 3ème trimestre le mercredi 5 novembre.
Valeurs associées
|310,150 USD
|NYSE
|+0,93%
