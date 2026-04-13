McDonald's ajoute des rafraîchissements et des sodas artisanaux à ses menus aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement pour corriger la date sans modifier le texte)

McDonald's MCD.N va ajouter des rafraîchissements et des sodas artisanaux à son menu aux Etats-Unis à partir de ce mois-ci, a déclaré la société à Reuters dans un communiqué lundi.

Ces ajouts interviennent environ un an après que le géant de la restauration rapide a fermé ses cinq magasins conceptuels CosMc's axés sur les boissons aux Etats-Unis, que la société avait ouvert pour tester le secteur des boissons.

McDonald's avait déclaré en mai dernier qu'elle testerait certaines boissons de CosMc's dans ses restaurants.

Les nouvelles boissons comprennent un Dirty Dr Pepper et un Mango Pineapple Refresher, selonle Wall Street Journal, qui a rapporté le lancement pourla première fois dimanche.

Voici les détails:

* McDonald's prévoit également de lancer des boissonsénergisantes , qui devraient être mises en vente dans les magasins à partir du mois d'août, ajoute le Journal.

* McDonald's prévoit de fixer le prix de ces nouvelles boissons à un niveau inférieur à celui proposé par des concurrents tels que Starbucks SBUX.O , Dutch Bros BROS.N , Sonic et d'autres chaînes, selon le Journal.

* Cette initiative intervient alors que les restaurants rivalisent pour attirer des clients soucieux de leur prix et abattus par les incertitudes économiques.

* Au début du mois, McDonald's a introduit sur son site des articles de menu à 3 $ ou moins et a proposé un repas de petit-déjeuner à 4 $ aux États-Unis.

* Chris Kempczinski, directeur général de McDonald's, a déclaré en février à l'adresse que la stratégie de valeur de l'entreprise basée à Chicago était de plus en plus efficace, avec une augmentation de la fréquentation des consommateurs à faibles revenus.