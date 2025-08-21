 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
McCormick porte à 75 % sa participation dans sa coentreprise mexicaine dans le cadre d'une opération de 750 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

McCormick a déclaré jeudi qu'elle porterait sa participation dans sa coentreprise mexicaine à 75 % en acquérant 25 % supplémentaires pour 750 millions de dollars, le fabricant de condiments cherchant à poursuivre son expansion en Amérique latine.

Fondée en 1947, la coentreprise avec la société mexicaine de transformation alimentaire Grupo Herdez HERDEZ.MX a été un acteur dominant dans le segment des condiments et des sauces dans la deuxième économie d'Amérique latine.

Le portefeuille de McCormick de Mexico se compose principalement de mayonnaise, y compris sa marque phare McCormick Mayonesa con Jugo de Limones.

L'opération est soumise aux conditions réglementaires et de clôture habituelles, a déclaré McCormick.

