 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

McCormick plonge après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions du fabricant de sauce Cholula McCormick MKC.N chutent de 6,3 % à 62,40 $, leur plus bas niveau depuis plus de deux ans ** La société prévoit un bénéfice inférieur aux attentes pour l'exercice 2026 en raison de l'impact des tarifs douaniers et des coûts d'intrants plus élevés ** L'entreprise prévoit un impact de coûts supplémentaires dû aux tarifs douaniers d'environ 50 millions de dollars au cours de l'exercice financier.

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 3,05 et 3,13 dollars, contre 3,22 dollars selon les estimations des analystes - données compilées par LSEG

** Bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre clos le 30 novembre

** "L'inflation, la volatilité des coûts des matières premières et l'environnement macroéconomique ont engendré des coûts supplémentaires qui ont eu un impact sur notre marge", déclare le directeur général Brendan Foley ** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 86 cents contre 88 cents estimés; les ventes nettes ont augmenté de 3 % à 1,85 milliard de dollars, conformément aux attentes.

** MKC a chuté de 10,7 % en 2025

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
62,505 USD NYSE -6,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank