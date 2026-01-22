McCormick plonge après des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions du fabricant de sauce Cholula McCormick MKC.N chutent de 6,3 % à 62,40 $, leur plus bas niveau depuis plus de deux ans ** La société prévoit un bénéfice inférieur aux attentes pour l'exercice 2026 en raison de l'impact des tarifs douaniers et des coûts d'intrants plus élevés ** L'entreprise prévoit un impact de coûts supplémentaires dû aux tarifs douaniers d'environ 50 millions de dollars au cours de l'exercice financier.

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 3,05 et 3,13 dollars, contre 3,22 dollars selon les estimations des analystes - données compilées par LSEG

** Bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre clos le 30 novembre

** "L'inflation, la volatilité des coûts des matières premières et l'environnement macroéconomique ont engendré des coûts supplémentaires qui ont eu un impact sur notre marge", déclare le directeur général Brendan Foley ** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre s'est élevé à 86 cents contre 88 cents estimés; les ventes nettes ont augmenté de 3 % à 1,85 milliard de dollars, conformément aux attentes.

** MKC a chuté de 10,7 % en 2025