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McCormick en légère baisse, Co étant en pourparlers pour l'acquisition de l'activité alimentaire d'Unilever
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du fabricant de sauce Cholula McCormick MKC.N chutent de ~1% à 53,49 dollars

** L'action a chuté de 2,7 % plus tôt dans la séance pour atteindre son niveau le plus bas depuis juin 2018 ** Co est en pourparlers avec Unilever ULVR.L pour acquérir son activité alimentaire, marquant un changement majeur pour la société britannique de biens de consommation, car elle cherche à se concentrer sur les activités de soins ménagers et personnels à plus forte croissance

** Selon Neil Saunders, directeur général du cabinet d'études GlobalData, "McCormick est un partenaire naturel, car il se situe carrément dans le secteur des produits alimentaires de grande consommation et possède une grande partie de l'expertise opérationnelle et logistique nécessaire pour intégrer le portefeuille alimentaire d'Unilever"

** Mais Saunders s'interroge sur la manière dont McCormick maximisera la valeur de l'opération, car les marques d'Unilever, malgré une qualité élevée, sont confrontées à la pression d'un marché atone

** Depuis la dernière clôture, l'action a baissé de 20 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
53,490 USD NYSE -1,05%
UNILEVER
4 606,000 GBX LSE +0,70%
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