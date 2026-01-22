McCormick en baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant de sauce Cholula McCormick MKC.N en baisse de 5,5 % à 62,90 $ avant le marché ** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux attentes et annonce un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison de l'impact des tarifs douaniers et des coûts d'intrants plus élevés

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 3,05 et 3,13 dollars, contre 3,22 dollars estimés par les analystes (données compilées par LSEG)

** Le bénéfice par action ajusté au T4 s'élève à 86 cents, en dessous des estimations de 88 cents; les ventes nettes ont augmenté de 3 % à 1,85 milliard de dollars, conformément aux attentes

** MKC a chuté de 10,7% en 2025