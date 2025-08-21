McCormick augmente sa participation dans une coentreprise mexicaine dans le cadre d'une opération de 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'opération, l'évolution de l'action, les commentaires des analystes) par Neil J Kanatt et Paolo Laudani

McCormick MKC.N a déclaré jeudi qu'il porterait sa participation dans sa coentreprise mexicaine à 75 % en acquérant 25 % de plus pour 750 millions de dollars, le fabricant de condiments cherchant à se développer davantage en Amérique latine.

McCormick, fabricant de la sauce piquante Cholula, a déclaré que l'opération devrait être conclue au début de l'exercice 2026 et que la transaction devrait être relutive pour le bénéfice ajusté par action au cours de la première année.

Les actions de Grupo Herdez HERDEZ.MX , le vendeur de salsa mexicain et l'exploitant de la chaîne de cafés qui a partagé la coentreprise 50/50 avec McCormick, ont grimpé en flèche au cours de la matinée, déclenchant une brève suspension de la bourse mexicaine.

Ses actions étaient en hausse de 25 % à 8 h 45, heure locale (1445 GMT), ce qui portait sa valeur marchande à près de 23 milliards de pesos mexicains (1,23 milliard de dollars). Les actions de McCormick ont quant à elles augmenté de près de 1 %.

Connor Rattigan, analyste chez Consumer Edge, a déclaré que la décision de McCormick était révélatrice du sentiment d'entreprises similaires concernant les marchés émergents à mesure que les classes moyennes se développent, mais a mis en garde contre les pressions exercées sur les dépenses de consommation aux États-Unis.

"Ce n'est probablement pas la fin des ambitions de croissance de l'entreprise dans la région", a-t-il déclaré à Reuters.

Fondée en 1947, la coentreprise avec Grupo Herdez, connue sous le nom de McCormick de Mexico, est un acteur dominant du segment des condiments et des sauces au Mexique, la deuxième économie d'Amérique latine, où elle vend une gamme de produits de la marque McCormick.

L'opération est soumise aux conditions réglementaires et de clôture habituelles, a déclaré McCormick.

(1 $ = 18,7620 pesos mexicains)