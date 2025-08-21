 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 945,00
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

McCormick augmente sa participation dans une coentreprise mexicaine dans le cadre d'une opération de 750 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'opération, l'évolution de l'action, les commentaires des analystes) par Neil J Kanatt et Paolo Laudani

McCormick MKC.N a déclaré jeudi qu'il porterait sa participation dans sa coentreprise mexicaine à 75 % en acquérant 25 % de plus pour 750 millions de dollars, le fabricant de condiments cherchant à se développer davantage en Amérique latine.

McCormick, fabricant de la sauce piquante Cholula, a déclaré que l'opération devrait être conclue au début de l'exercice 2026 et que la transaction devrait être relutive pour le bénéfice ajusté par action au cours de la première année.

Les actions de Grupo Herdez HERDEZ.MX , le vendeur de salsa mexicain et l'exploitant de la chaîne de cafés qui a partagé la coentreprise 50/50 avec McCormick, ont grimpé en flèche au cours de la matinée, déclenchant une brève suspension de la bourse mexicaine.

Ses actions étaient en hausse de 25 % à 8 h 45, heure locale (1445 GMT), ce qui portait sa valeur marchande à près de 23 milliards de pesos mexicains (1,23 milliard de dollars). Les actions de McCormick ont quant à elles augmenté de près de 1 %.

Connor Rattigan, analyste chez Consumer Edge, a déclaré que la décision de McCormick était révélatrice du sentiment d'entreprises similaires concernant les marchés émergents à mesure que les classes moyennes se développent, mais a mis en garde contre les pressions exercées sur les dépenses de consommation aux États-Unis.

"Ce n'est probablement pas la fin des ambitions de croissance de l'entreprise dans la région", a-t-il déclaré à Reuters.

Fondée en 1947, la coentreprise avec Grupo Herdez, connue sous le nom de McCormick de Mexico, est un acteur dominant du segment des condiments et des sauces au Mexique, la deuxième économie d'Amérique latine, où elle vend une gamme de produits de la marque McCormick.

L'opération est soumise aux conditions réglementaires et de clôture habituelles, a déclaré McCormick.

(1 $ = 18,7620 pesos mexicains)

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
70,915 USD NYSE +1,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    En Tunisie, une "révolution des boucles" contre les diktats de beauté
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:47 

    En Tunisie, les établissements et marques prônant un retour au naturel sont en plein essor, signe d'une "révolution des boucles" en marche.

  • Israël: marche pour la libération des otages
    Israël: marche pour la libération des otages
    information fournie par AFP Video 21.08.2025 17:40 

    Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.

  • euro dollar billet (Crédits: Adobe Stock)
    L'euro cède du terrain face au dollar
    information fournie par AOF 21.08.2025 17:24 

    (AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1615 dollar alors que l'indice de la confiance des consommateurs dans la zone euro s'est dégradée plus que prévu en août, à -15,5. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15 contre -14,7 en juillet. Par ailleurs, en ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 27 septembre 2022 par le commandement de la défense danoise montrant une fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream 2, vue depuis un avion F-16 de la défense danoise en mer Baltique ( Défense danoise / Handout )
    Un Ukrainien arrêté en Italie pour le sabotage du gazoduc russe Nord Stream
    information fournie par AFP 21.08.2025 17:03 

    Près de trois ans après le sabotage du gazoduc russe Nord Stream dans la mer Baltique, un Ukrainien suspecté d'être l'un des coordinateurs du commando a été arrêté jeudi en Italie. Il s'agit de la première arrestation dans cette mystérieuse affaire, particulièrement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank