Mc Donald's : son activité à l'international au ralenti

(AOF) - McDonald's, dont l'action fléchit de 2% en avant-Bourse, a dégagé un bénéfice par action de 2,95 dollars, contre 2,82 dollars par action attendus, a fait part de revenus ratant de peu le consensus, à 6,41 milliards de dollars, en augmentation de 8,1% en glissement annuel, par rapport à la période correspondante de l'an dernier. Le groupe a pâti de la faiblesse croissance de ses ventes à l'international notamment au Moyen-Orient, en Chine, son deuxième marché, et en Inde.

Les ventes mondiales à périmètre comparable de la firme américaine ont augmenté de 3,4% au cours du trimestre, contre des prévisions de 4,9%.

Le directeur général du groupe, Chris Kempczinski, avait signalé le mois dernier un "impact commercial significatif" sur le marché de McDonald's au Moyen-Orient et dans certaines zones en dehors de la région en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

La fréquentation dans les restaurants américains du groupe montre également des signes de ralentissement. La croissance des ventes outre-Atlantique s'est élevée à 4,3 %, contre un consensus de 4,5%.

