MBX en hausse après la publication de données sur un médicament contre l'obésité laissant entrevoir la possibilité d'une prise mensuelle

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11 mai - ** L'action de MBX Biosciences MBX.O progresse de 6 % à 43,42 $

** La société de biotechnologie indique que les données préliminaires en aveugle concernant le médicament contre l'obésité MBX 4291 ont montré une perte de poids moyenne d'environ 7 % à huit semaines, grâce à une action ciblée sur les hormones liées à l'appétit et au métabolisme

** Elle ajoute que le médicament est conçu pour une administration mensuelle avec un profil de libération progressive favorisant une exposition constante

** Un seul effet secondaire gastro-intestinal léger a été signalé; aucun événement indésirable grave - MBX

** Les données sur 12 semaines sont attendues au quatrième trimestre 2026; elles seront essentielles pour confirmer la durabilité

** Nomme le nouveau candidat de nouvelle génération contre l'obésité, le MBX 5765, qui cible plusieurs voies pour une efficacité améliorée

** Les effets secondaires gastro-intestinaux minimes observés jusqu'à présent sont un signe encourageant indiquant que la plateforme de promédicaments pourrait offrir un profil de tolérance différencié - Analystes de TD Cowen

** MBX indique avoir validé le concept de l'imapextide dans le traitement de l'hypoglycémie post-chirurgie bariatrique

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 38 % depuis le début de l'année