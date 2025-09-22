MBX Biosciences progresse après le succès d'un essai à mi-parcours pour un médicament contre les troubles hormonaux

22 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments MBX Biosciences MBX.O ont bondi de 84 % à 18,5 $ dans les échanges avant bourse

** MBX déclare que son médicament expérimental à prendre une fois par semaine, le canvuparatide, a atteint son objectif principal lors d'un essai à mi-parcours pour les adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal qui provoque de faibles niveaux de calcium

** Dans l'étude de 12 semaines, 63 % des patients sous canvuparatide ont maintenu leur taux de calcium dans la fourchette normale sans avoir besoin de vitamine D active ou de plus de 600 mg de suppléments de calcium par jour, contre 31 % sous placebo, la différence étant statiquement significative

** Le médicament a été bien toléré et n'a entraîné aucun effet indésirable grave, selon l'entreprise

** MBX prévoit de commencer les essais de phase avancée en 2026

** À la dernière clôture, l'action MBX était en baisse de 45,7 % depuis le début de l'année