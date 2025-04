MBWS: rentabilité améliorée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) publie au titre de 2024 un résultat net part du groupe de 9,6 millions d'euros, comparé à 8,7 millions l'année précédente, ainsi qu'une marge d'EBITDA à 8,1% du chiffre d'affaires, contre 6,9% en 2023.



Le taux de marge brute s'est amélioré de 2,7 points à 39,1%, pour un chiffre d'affaires en recul de 2,8% à 188,4 millions avec la baisse du CA des marques stratégiques internationales ainsi que de celui de l'activité des services industriels.



'L'année 2025 s'ouvre sur un nouveau défi : une inflation marquée du coût des liquides arrivés à maturité, dans des marchés où la consommation est structurellement en baisse', prévient son directeur général Fahd Khadraoui.



'Nous y faisons face avec détermination, à travers une politique tarifaire adaptée et des efforts accrus en matière de productivité sur nos coûts de revient. 2025 sera donc une année de transition pour le groupe', poursuit-il.





