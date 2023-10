MBWS devient distributeur exclusif du portefeuille de marques premium de Sazerac

(AOF) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) et Sazerac annoncent aujourd’hui une nouvelle étape stratégique dans leur partenariat en France, portant sur la distribution exclusive par MBWS du portefeuille de marques premiums de Sazerac. Ce portefeuille inclut, entre autres, des noms emblématiques tels que les marques de bourbon Buffalo Trace, Eagle Rare, W. L. Weller, Sazerac Rye, 1792, E.H. Taylor Jr, George T Stagg et Pappy Van Winkle, ainsi que la marque de cognac Sazerac de Forge, la marque de rhum Jung and Wulff et les bitters pour cocktail Peychaud's.

Salué par son excellence et la rareté des liquides, ce portefeuille de marques présente une très belle complémentarité avec les catégories sur lesquelles opère MBWS.

L'intégration de ces marques additionnelles avec celles déjà en distribution dans le portefeuille de MBWS (à savoir Paddy, Fireball et Southern Comfort) va lui permettre d'élargir sa présence sur des segments porteurs et en forte expansion tels que le bourbon, le rhum et la tendance mixologie. Ce partenariat va en outre considérablement enrichir l'offre commerciale en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.