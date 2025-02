MBWS: CA annuel en recul de 3% information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 14:32









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) affiche un chiffre d'affaires en recul de 3% (dont -2,8% en organique) à 188,4 millions d'euros au titre de l'année écoulée, avec une progression limitée de 0,7% en France et une diminution de 5,8% à l'international.



'En 2024, la normalisation du marché des spiritueux et le contexte macroéconomique pesant sur la demande globale des consommateurs ont entrainé, comme anticipé, une contraction des marchés, en particulier sur le segment premium', explique-t-il.



MBWS maintient son objectif d'amélioration des marges en 2024, mais prévient que 'le début 2025 se caractérise par la poursuite du contexte de ralentissement des marchés des vins et spiritueux, doublé d'une visibilité commerciale limitée et volatile'.





