MBO+ cède Cosmogen à Weinberg Capital Partners et BNP Paribas Développement

(AOF) - MBO+, société de gestion dans le segment du lower mid-cap français, cède sa participation majoritaire dans Cosmogen à Weinberg Capital Partners et BNP Paribas Développement. Repris au groupe Alkos dans le cadre d’un spin-off orchestré par MBO+, Cosmogen se positionne comme l’un des leaders des solutions d'application innovantes pour les marques de cosmétique et de parapharmacie, générant près de 25 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2024.

Société de gestion indépendante créée en 2002, MBO+ a levé plus d'1,4 milliard d'euros à travers 5 fonds Buyout successifs, le fonds MBO Flex et le fonds MBO Buy-and-Build; tous dédiés au capital-investissement dans des PME / ETI valorisées entre 20 et 200 millions d'euros.